Тема:

Пожар в кемеровском ТЦ 26 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
26 марта 201815:24

Правительство выплатит по миллиону за каждого погибшего в Кемерове

Читайте нас в Telegram

Правительство России выплатит по миллиону рублей за каждого погибшего в пожаре в Кемерове. Об этом сообщил глава кабинета министров Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами. Средства будут выделены из резервного фонда правительства.

Кроме того, Медведев сообщил о своем разговоре с кемеровской администрацией, которая также решила произвести выплату родственникам погибших в размере миллиона рублей.

"Там есть и ряд других способов и средств поддержки и по другим категориям", — добавил Медведев.

Он заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь, и поручил до конца дня подготовить "все нормативные решения, чтобы люди могли получить эти средства, как можно быстрее".

По словам Медведева, на месте трагедии сейчас находятся несколько министров. "Все те решения, которые были необходимы в связи с возникшим пожаром, включая переброску различного рода резервов из других регионов, были приняты", — сказал глава правительства.

Дмитрий Медведев и вице-премьеры почтили память погибших минутой молчания.

 

В результате пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека. По делу о пожаре уже задержаны четыре человека. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, в настоящий момент решается вопрос о задержании в качестве подозреваемого охранника ТЦ. При получении сигнала о пожаре он отключил систему оповещения.

Ранее по теме

Сейчас

15:21

Польша высылает российских дипломатов

15:04

Правительство выплатит по миллиону за каждого погибшего в Кемерове

14:37

Кемерово: систему оповещения о пожаре отключил охранник

13:33

Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

12:55

В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

12:36

В Москве умер Сергей Мавроди

12:23

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Возможно, прощайте: в "Зимней вишне" горели целыми классами

Возможно, прощайте: в "Зимней вишне" горели целыми классами

19 минут назад
Кто ответит за Кемерово? Страховщики изучают договоры с "Зимней вишней"

Кто ответит за Кемерово? Страховщики изучают договоры с "Зимней вишней"

36 минут назад
Гений или злодейство? Мавроди считал, что МММ - его гражданский долг

Гений или злодейство? Мавроди считал, что МММ - его гражданский долг

1 час назад
Огненная западня в Кемерове: дым, паника и запертые двери

Огненная западня в Кемерове: дым, паника и запертые двери

49 минут назад
Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

1 час назад
10 лучших туристических направлений России

10 лучших туристических направлений России

5 часов назад
Нужна помощь: Богдану Утнюхину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Богдану Утнюхину спасет дорогое лекарство

6 часов назад
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

3 часа назад
Миропорядок-2018. Документальный фильм Владимира Соловьева

Миропорядок-2018. Документальный фильм Владимира Соловьева

18 часов назад
4 896
Пожар в "Зимней вишне". Фотолента

Пожар в "Зимней вишне". Фотолента

4 часа назад
Huawei впервые продала в России больше смартфонов, чем Apple

Huawei впервые продала в России больше смартфонов, чем Apple

22 минуты назад
От победы над ожирением до лечения астмы: как паразитические черви могут неожиданно помогать людям

От победы над ожирением до лечения астмы: как паразитические черви могут неожиданно помогать людям

28 минут назад
Взрыв самогонного аппарата в московской квартире попал на видео

Взрыв самогонного аппарата в московской квартире попал на видео

36 минут назад
Сбросить лишний вес поможет заморозка блуждающего нерва

Сбросить лишний вес поможет заморозка блуждающего нерва

1 час назад
Камера сняла начало пожара в "Зимней вишне"

Камера сняла начало пожара в "Зимней вишне"

1 час назад
Депутаты предлагают перетрясти жесткими проверками все ТЦ

Депутаты предлагают перетрясти жесткими проверками все ТЦ

1 час назад
Хроника несчастий: крупные пожары в торговых центрах

Хроника несчастий: крупные пожары в торговых центрах

1 час назад
В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

2 часа назад
Во время выступления Порошенко солдат почетного караула упал в обморок

Во время выступления Порошенко солдат почетного караула упал в обморок

2 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 26 марта 2018 года

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 26 марта 2018 года

2 часа назад
На горячую линию МЧС в Кемерове поступило более 300 звонков

На горячую линию МЧС в Кемерове поступило более 300 звонков

3 часа назад
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

3 часа назад
Как влияет дефицит сна на обмен веществ

Как влияет дефицит сна на обмен веществ

3 часа назад
Конец марта будет холодным и снежным

Конец марта будет холодным и снежным

3 часа назад
Меняющий правила игры: синтезированный антибиотик справился с опасной инфекцией

Меняющий правила игры: синтезированный антибиотик справился с опасной инфекцией

3 часа назад
СК: никаких дел против девочки за жесты в адрес Воробьева не возбуждено

СК: никаких дел против девочки за жесты в адрес Воробьева не возбуждено

3 часа назад
Серена Уильямс учредила собственный косметический бренд

Серена Уильямс учредила собственный косметический бренд

3 часа назад
"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

3 часа назад
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов

Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов

4 часа назад
В России готовятся новые правила проведения дорожных работ

В России готовятся новые правила проведения дорожных работ

4 часа назад
Старейшая оружейная компания Remington заявила о банкротстве

Старейшая оружейная компания Remington заявила о банкротстве

4 часа назад
Талибы оставили Кабул без таджикского электричества

Талибы оставили Кабул без таджикского электричества

4 часа назад
До конца года в Москве заменят 10 тысяч колодцев ливневки

До конца года в Москве заменят 10 тысяч колодцев ливневки

4 часа назад
Volkswagen готовится показать новый пикап

Volkswagen готовится показать новый пикап

5 часов назад
20 мультфильмов c 1898 по 2017, которые повлияли на прогресс анимации

20 мультфильмов c 1898 по 2017, которые повлияли на прогресс анимации

5 часов назад
Шизофрения - не одно заболевание, а несколько

Шизофрения - не одно заболевание, а несколько

5 часов назад
Pornhub назвали альтернативой Youtube

Pornhub назвали альтернативой Youtube

5 часов назад
Вратарь справил на поле малую нужду и заработал удаление

Вратарь справил на поле малую нужду и заработал удаление

6 часов назад
В Японии разгорается скандал вокруг жены премьер-министра

В Японии разгорается скандал вокруг жены премьер-министра

6 часов назад
Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила

Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила

6 часов назад
Перестрелка под Великим Новгородом: полицейский и стрелок скончались в больнице

Перестрелка под Великим Новгородом: полицейский и стрелок скончались в больнице

7 часов назад
Барселона: в столкновениях получили травмы более 90 человек

Барселона: в столкновениях получили травмы более 90 человек

7 часов назад
Facebook годами собирал данные о звонках и SMS на Android

Facebook годами собирал данные о звонках и SMS на Android

7 часов назад
Одного из "приморских партизан" вновь взяли под стражу

Одного из "приморских партизан" вновь взяли под стражу

8 часов назад
Дело Скрипаля: посольство РФ в США обратилось с посланием к Белому дому

Дело Скрипаля: посольство РФ в США обратилось с посланием к Белому дому

10 часов назад
Детский омбудсмен призвала усилить меры безопасности в местах отдыха с детьми

Детский омбудсмен призвала усилить меры безопасности в местах отдыха с детьми

13 часов назад
Помощь пострадавшим: Минздрав разработал план лечения, а кемеровчане сдают кровь

Помощь пострадавшим: Минздрав разработал план лечения, а кемеровчане сдают кровь

13 часов назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53