Майгуров составит конкуренцию Драчеву на выборах главы Союза биатлонистов России

Виктор Майгуров, который сейчас является первым вице-президентом Международного союза биатлонистов (IBU), будет баллотироваться на пост главы Союза биатлонистов России (СБР). Ранее действующий президент организации Александр Кравцов заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

"Я много лет в этом деле, отождествляю себя с биатлоном, — сказал Майгуров, которого цитирует ТАСС. — Не хочу критиковать своих предшественников и не буду говорить о том, что они работали плохо, это не в моем стиле. Но результаты нашей команды оставляют желать лучшего"

Таким образом, Майгуров стал вторым кандидатом на пост президента СБР. Ранее о желании баллотироваться объявил четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы РФ Владимир Драчев.