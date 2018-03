Выполнен первый в мире беспосадочный рейс из Австралии в Европу

Представители австралийской авиакомпании Qantas Airways первыми начали выполнять беспересадочные рейсы между Зеленым континентом и Европой. Самолет, следовавший по маршруту "Перт – Лондон", пробыл в воздухе 17 часов и приземлился в британской столице 26 марта, сообщает Bloomberg.

Протяженность прямого рейса составила 14,5 тысячи километров. Ранее перелет из австралийского Перта в Лондон осуществлялся с одной пересадкой и длился на шесть часов дольше, почти сутки.

QF10 has left London's Heathrow Airport on its way non-stop to Australia ✈️ pic.twitter.com/8tBZ78kSzc