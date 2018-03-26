Выполнен первый в мире беспосадочный рейс из Австралии в Европу

Выполнен первый в мире беспосадочный рейс из Австралии в ЕвропуЧитайте нас в Telegram
Представители австралийской авиакомпании Qantas Airways первыми начали выполнять беспересадочные рейсы между Зеленым континентом и Европой. Самолет, следовавший по маршруту "Перт – Лондон", пробыл в воздухе 17 часов и приземлился в британской столице 26 марта, сообщает Bloomberg.
Протяженность прямого рейса составила 14,5 тысячи километров. Ранее перелет из австралийского Перта в Лондон осуществлялся с одной пересадкой и длился на шесть часов дольше, почти сутки.
QF10 has left London's Heathrow Airport on its way non-stop to Australia ✈️ pic.twitter.com/8tBZ78kSzc— Qantas (@Qantas) 25 марта 2018 г.
Отныне по самому дальнему трансконтинентальному маршруту в мире ежедневно летают самолеты Boeing 787-9 Dreamliner, которые способны поднять в воздух 236 пассажиров.
Впрочем, 17 часов беспересадочного полета не рекорд для мировой авиации. В 2005 году рейс, который следовал из Гонконга в Лондон находился в воздухе 22 часа 40 минут. За это время он преодолел более 21,5 тысячи километров. В 2013 году компания Singapore Airlines осуществляла перевозку пассажиров из Сингапура в Ньюарк (15,3 тысячи километров за 18 часов 50 минут). В настоящий момент эти рейсы, однако, не выполняются.
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