Тема:

Пожар в кемеровском ТЦ 8 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
26 марта 201815:56

Красный Крест собирает средства для пострадавших в "Зимней вишне"

Youtube/Российский Красный Крест

Читайте нас в Telegram

Российский Красный Крест окажет помощь пострадавшим на пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". В огне погибли 64 человека. Более полусотни обратились за медицинской помощью. Помощь пострадавшим в Кемерово оказывают 52 врача и группа психологов из Москвы. Госпитализированы 12 человек, среди них один ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

Красный Крест уже открыл спецсчет для сбора пожертвований для оказания помощи пострадавшим 25 марта 2018 года.

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:
Кемеровское региональное отделение
Общероссийской общественной организации
"Российский Красный Крест"
ИНН/КПП 4207013405/420501001
Отделение №8615 Сбербанка России г. Кемерово
Расчетный счет 40703810426020100054
Корсчет 30101810200000000612
БИК 043207612
Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре

Также перечислить можете на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе "ПОМОЧЬ"/"Помочь пострадавшим при пожаре".

В Кемерово объявлен трехдневный траур. На совещании в Белом доме с вице-премьерами память погибших вставанием почтили глава российского правительства Дмитрий Медведев и члены кабинета министров. Правительство выплатит семьям погибших по миллиону рублей. Президент России из-за трагедии в Кузбассе изменил свой рабочий график.

Оказать содействие в лечении пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" готова Федерация еврейских общин России. ФЕОР готова помочь с редкими лекарствами и оказать поддержку пострадавшим, которым нужна специфическая помощь.

Ранее по теме

Сейчас

16:02

США высылают российских дипломатов через неделю

15:31

Германия и Польша высылают российских дипломатов

15:04

Правительство выплатит по миллиону за каждого погибшего в Кемерове

14:37

Кемерово: систему оповещения о пожаре отключил охранник

13:33

Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

12:55

В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

12:36

В Москве умер Сергей Мавроди

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Возможно, прощайте: в "Зимней вишне" горели целыми классами

Возможно, прощайте: в "Зимней вишне" горели целыми классами

40 минут назад
Германия и Польша высылают российских дипломатов, Прибалтика думает

Германия и Польша высылают российских дипломатов, Прибалтика думает

10 минут назад
Кто ответит за Кемерово? Страховщики изучают договоры с "Зимней вишней"

Кто ответит за Кемерово? Страховщики изучают договоры с "Зимней вишней"

57 минут назад
Гений или злодейство? Мавроди считал, что МММ - его гражданский долг

Гений или злодейство? Мавроди считал, что МММ - его гражданский долг

1 час назад
Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

Песков: запрет на плохие новости по ТВ - это абсурд

2 часа назад
Игра в шашки на Ленинградском шоссе закончилась страшной аварией

Игра в шашки на Ленинградском шоссе закончилась страшной аварией

12 минут назад
10 лучших туристических направлений России

10 лучших туристических направлений России

5 часов назад
Нужна помощь: Богдану Утнюхину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Богдану Утнюхину спасет дорогое лекарство

7 часов назад
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

4 часа назад
Миропорядок-2018. Документальный фильм Владимира Соловьева

Миропорядок-2018. Документальный фильм Владимира Соловьева

18 часов назад
5 035
Пожар в "Зимней вишне". Фотолента

Пожар в "Зимней вишне". Фотолента

4 часа назад
Huawei впервые продала в России больше смартфонов, чем Apple

Huawei впервые продала в России больше смартфонов, чем Apple

43 минуты назад
От победы над ожирением до лечения астмы: как паразитические черви могут неожиданно помогать людям

От победы над ожирением до лечения астмы: как паразитические черви могут неожиданно помогать людям

49 минут назад
Взрыв самогонного аппарата в московской квартире попал на видео

Взрыв самогонного аппарата в московской квартире попал на видео

57 минут назад
Сбросить лишний вес поможет заморозка блуждающего нерва

Сбросить лишний вес поможет заморозка блуждающего нерва

1 час назад
Камера сняла начало пожара в "Зимней вишне"

Камера сняла начало пожара в "Зимней вишне"

1 час назад
Депутаты предлагают перетрясти жесткими проверками все ТЦ

Депутаты предлагают перетрясти жесткими проверками все ТЦ

2 часа назад
Хроника несчастий: крупные пожары в торговых центрах

Хроника несчастий: крупные пожары в торговых центрах

2 часа назад
Самая мощная версия Chevrolet Corvette обещает сумасшедшую динамику

Самая мощная версия Chevrolet Corvette обещает сумасшедшую динамику

2 часа назад
В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

2 часа назад
Во время выступления Порошенко солдат почетного караула упал в обморок

Во время выступления Порошенко солдат почетного караула упал в обморок

3 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 26 марта 2018 года

Программа "60 минут по горячим следам". Эфир от 26 марта 2018 года

3 часа назад
37
На горячую линию МЧС в Кемерове поступило более 300 звонков

На горячую линию МЧС в Кемерове поступило более 300 звонков

3 часа назад
В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

3 часа назад
Как влияет дефицит сна на обмен веществ

Как влияет дефицит сна на обмен веществ

3 часа назад
Сборка "УАЗов" станет качественнее

Сборка "УАЗов" станет качественнее

3 часа назад
Конец марта будет холодным и снежным

Конец марта будет холодным и снежным

3 часа назад
Меняющий правила игры: синтезированный антибиотик справился с опасной инфекцией

Меняющий правила игры: синтезированный антибиотик справился с опасной инфекцией

3 часа назад
СК: никаких дел против девочки за жесты в адрес Воробьева не возбуждено

СК: никаких дел против девочки за жесты в адрес Воробьева не возбуждено

4 часа назад
Серена Уильямс учредила собственный косметический бренд

Серена Уильямс учредила собственный косметический бренд

4 часа назад
"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

"Одна жизнь на двоих": история предательства и прощения

4 часа назад
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов

Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов

4 часа назад
В России готовятся новые правила проведения дорожных работ

В России готовятся новые правила проведения дорожных работ

4 часа назад
Старейшая оружейная компания Remington заявила о банкротстве

Старейшая оружейная компания Remington заявила о банкротстве

4 часа назад
Талибы оставили Кабул без таджикского электричества

Талибы оставили Кабул без таджикского электричества

5 часов назад
До конца года в Москве заменят 10 тысяч колодцев ливневки

До конца года в Москве заменят 10 тысяч колодцев ливневки

5 часов назад
Volkswagen готовится показать новый пикап

Volkswagen готовится показать новый пикап

5 часов назад
20 мультфильмов c 1898 по 2017, которые повлияли на прогресс анимации

20 мультфильмов c 1898 по 2017, которые повлияли на прогресс анимации

6 часов назад
Шизофрения - не одно заболевание, а несколько

Шизофрения - не одно заболевание, а несколько

6 часов назад
Pornhub назвали альтернативой Youtube

Pornhub назвали альтернативой Youtube

6 часов назад
Вратарь справил на поле малую нужду и заработал удаление

Вратарь справил на поле малую нужду и заработал удаление

6 часов назад
В Японии разгорается скандал вокруг жены премьер-министра

В Японии разгорается скандал вокруг жены премьер-министра

6 часов назад
Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила

Минобороны: 6,5 тысячи боевиков вывезены из сирийского Арбила

6 часов назад
Перестрелка под Великим Новгородом: полицейский и стрелок скончались в больнице

Перестрелка под Великим Новгородом: полицейский и стрелок скончались в больнице

7 часов назад
Барселона: в столкновениях получили травмы более 90 человек

Барселона: в столкновениях получили травмы более 90 человек

8 часов назад
Facebook годами собирал данные о звонках и SMS на Android

Facebook годами собирал данные о звонках и SMS на Android

8 часов назад
Дело Скрипаля: посольство РФ в США обратилось с посланием к Белому дому

Дело Скрипаля: посольство РФ в США обратилось с посланием к Белому дому

10 часов назад
Детский омбудсмен призвала усилить меры безопасности в местах отдыха с детьми

Детский омбудсмен призвала усилить меры безопасности в местах отдыха с детьми

13 часов назад
Помощь пострадавшим: Минздрав разработал план лечения, а кемеровчане сдают кровь

Помощь пострадавшим: Минздрав разработал план лечения, а кемеровчане сдают кровь

14 часов назад
Дети одной реки. Специальный репортаж Алексея Михалева

Дети одной реки. Специальный репортаж Алексея Михалева

25.03.2018 05:58
83
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке

19.03.2018 11:53