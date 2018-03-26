Красный Крест собирает средства для пострадавших в "Зимней вишне"

Российский Красный Крест окажет помощь пострадавшим на пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". В огне погибли 64 человека. Более полусотни обратились за медицинской помощью. Помощь пострадавшим в Кемерово оказывают 52 врача и группа психологов из Москвы. Госпитализированы 12 человек, среди них один ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

Красный Крест уже открыл спецсчет для сбора пожертвований для оказания помощи пострадавшим 25 марта 2018 года.

Банковские реквизиты для перечисления пожертвований:

Кемеровское региональное отделение

Общероссийской общественной организации

"Российский Красный Крест"

ИНН/КПП 4207013405/420501001

Отделение №8615 Сбербанка России г. Кемерово

Расчетный счет 40703810426020100054

Корсчет 30101810200000000612

БИК 043207612

Назначение платежа: оказание помощи пострадавшим при пожаре

Также перечислить можете на сайте Кемеровского регионального отделения РКК в разделе "ПОМОЧЬ"/"Помочь пострадавшим при пожаре".

В Кемерово объявлен трехдневный траур. На совещании в Белом доме с вице-премьерами память погибших вставанием почтили глава российского правительства Дмитрий Медведев и члены кабинета министров. Правительство выплатит семьям погибших по миллиону рублей. Президент России из-за трагедии в Кузбассе изменил свой рабочий график.

Оказать содействие в лечении пострадавших при пожаре в "Зимней вишне" готова Федерация еврейских общин России. ФЕОР готова помочь с редкими лекарствами и оказать поддержку пострадавшим, которым нужна специфическая помощь.