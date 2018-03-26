Штаты выделили рекордную сумму на поддержку ПРО Израиля

Конгресс Соединенных Штатов утвердил рекордную сумму на поддержку Израиля – 705 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на дальнейшее развитие противоракетной обороны страны, пишет агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны еврейского государства.

В частности, Израиль развернет серийное производство систем ПРО "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела-3". Все вместе они составляют эшелонированную оборону от практически любых ракет, кроме межконтинентальных.

В 2016 году Вашингтон пообещал Тель-Авиву финансовую помощь в размере 38 миллиардов долларов. Ежегодно до 2028 года Штаты будут выделять более 3 миллиардов, плюс свыше 500 миллионов долларов на развитие ПРО.

"Железный купол" – комплекс перехвата артиллерийских снарядов, ракет с дальность полета до 70 километров, а также вертолетов и беспилотников. "Праща Давида", разработанная вместе с американской компанией Raytheon, – это уже следующий эшелон обороны. Она способна уничтожать баллистические ракеты малой дальности и крылатые ракеты.