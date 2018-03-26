На Алтае перевернулся автобус с 36 пассажирами

Пассажирский автобус опрокинулся в Алтайском крае, есть пострадавшие.

Об этом, как передает ТАСС, рассказала пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, 53-летний шофер пассажирского автобуса, который выехал из Белокурихи в Новокузнецк, около 12 часов по московскому времени не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. В момент аварии в салоне автобуса находилось 36 пассажиров.

В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на 40-м километре автомобильной дороги Бийск — Мартыново — Ельцовка, никто не погиб. Пострадавшим оказана медицинская помощь.