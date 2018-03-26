Матвиенко: виновные в трагедии должны быть жестко наказаны

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Пожар в кемеровском ТЦ 38 минут назад
Матвиенко: виновные в трагедии должны быть жестко наказаныЧитайте нас в Telegram
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" выразила соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня".
Матвиенко подчеркнула, что в такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, так как гибель людей — это всегда тяжелая, непоправимая утрата. "Особенно горько сознавать, что погибли дети, чья жизнь только начиналась. Сегодня я скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и сил всем пострадавшим".
Спикер Совета Федерации сказала, что "произошедшее — это рукотворная трагедия, которую можно было бы избежать. Должна работать система, которая исключает человеческий фактор. Мне кажется, что Следственный комитет и другие органы должны провести самое тщательное расследование. Виновные в трагедии должны быть наказаны самым жестким образом!".
"То, что нормативные, регламентирующие документы нуждаются в корректировке в сторону усиления безопасности, очевидно", — отметила Матвиенко.
Она обратила внимание на то, что размещать развлекательные центры и помещения для детей на верхних этажах торговых центров недопустимо. "Вход в такие зоны должен быть открытым, без дверей. Кроме того, особое внимание при строительстве нужно уделять выбору наиболее безопасных материалов", — добавила сенатор.
Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что "главное — сделать выводы, которые нужно предпринять на всех уровнях". "Должны быть приняты системные меры. Я думаю, что такие выводы в спокойном режиме, безусловно, будут сделаны и будут предприняты", — заявила спикер.
"Если потребуются изменения в законодательство для строительства такого рода заведений и контроля за ними, безусловно, мы оперативно отреагируем", — подчеркнула Матвиенко.
В свою очередь, эксперт по безопасности, исполнительный директор группы компаний "Пожарный центр" Александр Старостин заявил, что в России на сегодняшний день самые строгие в мире противопожарные стандарты, но нет механизмов их соблюдения.
При пожаре в "Зимней вишне" совершенно очевидно были проблемы с эвакуацией. Подобные торговый центры, согласно российскому законодательству, должны быть оборудованы системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.
При срабатывании пожарной сигнализации запускаются определенные алгоритмы. На данном объекте двери не открылись не только при начале эвакуации, но и пожарно-спасательные подразделения в момент проведения работ по тушению и спасению людей не могли их самостоятельно открыть. Пожарным приходилось использовать бензорезы, гидравлический инструмент. Так что речь идет о несоблюдении действующих норм.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко обратил внимания на тот факт, что в этом здании не было даже наружной пожарной лестницы. Он назвал кемеровский торговый центр "камерой по сжиганию людей". Онищенко призвал вернуть строгий контроль за строительством и за использованием отделочных материалов.
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" унес жизни десятков человек. Это самая страшная трагедия в истории города. С 26 марта в регионе объявлен трехдневный траур.
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