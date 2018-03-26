Матвиенко: виновные в трагедии должны быть жестко наказаны

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1" выразила соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня".

Матвиенко подчеркнула, что в такие минуты трудно найти слова поддержки и сочувствия, так как гибель людей — это всегда тяжелая, непоправимая утрата. "Особенно горько сознавать, что погибли дети, чья жизнь только начиналась. Сегодня я скорблю вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления, мужества и сил всем пострадавшим".

Спикер Совета Федерации сказала, что "произошедшее — это рукотворная трагедия, которую можно было бы избежать. Должна работать система, которая исключает человеческий фактор. Мне кажется, что Следственный комитет и другие органы должны провести самое тщательное расследование. Виновные в трагедии должны быть наказаны самым жестким образом!".

"То, что нормативные, регламентирующие документы нуждаются в корректировке в сторону усиления безопасности, очевидно", — отметила Матвиенко.

Она обратила внимание на то, что размещать развлекательные центры и помещения для детей на верхних этажах торговых центров недопустимо. "Вход в такие зоны должен быть открытым, без дверей. Кроме того, особое внимание при строительстве нужно уделять выбору наиболее безопасных материалов", — добавила сенатор.

Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что "главное — сделать выводы, которые нужно предпринять на всех уровнях". "Должны быть приняты системные меры. Я думаю, что такие выводы в спокойном режиме, безусловно, будут сделаны и будут предприняты", — заявила спикер.

"Если потребуются изменения в законодательство для строительства такого рода заведений и контроля за ними, безусловно, мы оперативно отреагируем", — подчеркнула Матвиенко.

В свою очередь, эксперт по безопасности, исполнительный директор группы компаний "Пожарный центр" Александр Старостин заявил, что в России на сегодняшний день самые строгие в мире противопожарные стандарты, но нет механизмов их соблюдения.

При пожаре в "Зимней вишне" совершенно очевидно были проблемы с эвакуацией. Подобные торговый центры, согласно российскому законодательству, должны быть оборудованы системами пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения.

При срабатывании пожарной сигнализации запускаются определенные алгоритмы. На данном объекте двери не открылись не только при начале эвакуации, но и пожарно-спасательные подразделения в момент проведения работ по тушению и спасению людей не могли их самостоятельно открыть. Пожарным приходилось использовать бензорезы, гидравлический инструмент. Так что речь идет о несоблюдении действующих норм.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко обратил внимания на тот факт, что в этом здании не было даже наружной пожарной лестницы. Он назвал кемеровский торговый центр "камерой по сжиганию людей". Онищенко призвал вернуть строгий контроль за строительством и за использованием отделочных материалов.

Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" унес жизни десятков человек. Это самая страшная трагедия в истории города. С 26 марта в регионе объявлен трехдневный траур.