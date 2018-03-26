Черчесов: если бы Аршавину было лет на 10 меньше, тогда бы он пригодился сборной

26 марта 201816:49
Черчесов: если бы Аршавину было лет на 10 меньше, тогда бы он пригодился сборнойЧитайте нас в Telegram
Главный тренер российской команды Станислав Черчесов ответил на вопрос, возможен ли вызов в сборную России по футболу нападающего казахстанского "Кайрата" Андрея Аршавина. По словам специалиста, сейчас команда идет другим своим путем.
"Мы движемся своим путем, Андрей неплохо играет за свою команду. Болельщикам — уважение, что помнят наших футболистов, но на сегодня у нас более молодая команда, которая движется своим путем, — заявил Черчесов, которого цитирует ТАСС. — Я был бы рад, если бы ему было лет на 10 поменьше, тогда он пригодился бы".
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