ФКР пока не смогла доказать невиновность Крушельницкого, CAS дал еще две недели

Дедлайн подачи Федерацией керлинга России (ФКР) доказательств невиновности Александра Крушельницкого перенесен с 12 до 26 апреля. Об этом рассказал президент ФКР Дмитрий Свищев.

"Нам удалось продлить срок подачи нашей позиции по делу Крушельницкого в CAS до 26 апреля, — сказали Свищев, которого цитирует ТАСС. — Мы объяснили, что нам нужно дополнительное время. Сейчас прокуратура и следственный комитет проводят расследование".