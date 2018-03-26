Геологи бьют тревогу: вулкан Этна "соскальзывает" в море

Сицилийский вулкан Этна – один из самых беспокойных геологических объектов на планете. Он практически постоянно извергает лаву и проявляет другие признаки активности, а его жерло никогда не стоит на месте — постоянно меняет свое положение.

По текущим оценкам ученых, его положение менялось как минимум три раза за последние 40 лет. При этом каждый год Этна извергает несколько десятков миллионов тонн лавы.

И вот теперь геологи заявляют: вулкан постепенно "соскальзывает" в сторону побережья Сицилии и в ближайшее время может "упасть" на дно Средиземного моря. Об этом говорится в статье в журнале Bulletin of Volcanology.

Джон Мюррей из Открытого университета в Уолтон-Холле (Великобритания) пишет, что GPS-замеры, которые провел он с коллегами, указывают на то, что весь вулкан Этна "скользит" по склону в восточно-юго-восточном направлении.

При этом скорость "скольжения" составляется примерно 14 миллиметров в год. "Это первый пример того, как "падает" весь активный вулкан", — пишет ученый.

Он отмечает, что важно наблюдать за движением Этны, так как склон может обвалиться в любой момент.