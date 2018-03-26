Почему чувство счастья не вызывает зависимости

Американский эндокринолог Роберт Ластиг объяснил, почему чувство счастья, в отличие от всевозможных удовольствий, не вызывает привыканий. Все дело в том, что эти явления различаются на химическом уровне, а также неодинаково действуют на мозг, сообщает Business Insider.

Ластиг пишет, что счастье и удовольствие близки по смыслу, однако на самом деле разница между ними существенная.

Так, серотонин, который еще называют гормоном счастья, воздействует на 14 подтипов мозговых рецепторов, подавляя тревогу и депрессивные мысли. Его "младший брат" дофамин, гормон удовольствие, влияет всего на пять рецепторов.

"Именно поэтому счастье куда более сложно организованная структура, чем удовольствие", — пишет Ластиг.

Выбросы дофамина происходят, когда мы быстро получаем то, что хотим – это относится и к шопингу, и к лайкам в соцсетях, и к потреблению еды или алкоголя. Мозг как бы говорит: "Это так здорово, я хочу еще!".

Ощущение счастья вызвать у себя гораздо сложнее, но и эффект от него совсем другой. К примеру, когда мы находимся рядом с любимым человеком, наш мозг реагирует так: "Мне очень хорошо, и этого достаточно".

Таким образом, действия, которые стимулируют выброс дофамина, перерастают в зависимость (у человека начинается ломка в случае отсутствия доступа к привычным удовольствиям), а выбросы серотонина, наоборот, приводят к эмоциональному насыщению и успокоению.