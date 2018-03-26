Стрельба по воронам в Барвихе обошлась Витасу в 500 рублей

Певец Виталий Грачев, больше известный как Витас, отделался штрафом в 500 рублей за стрельбу на Рублевке. Инцидент произошел в ночь на 22 марта в коттеджном поселке рядом с Барвихой. Там расположен загородный дом певца.

По данным полицейских, артист сделал несколько выстрелов из охолощенного пистолета. Звуки услышали соседи и вызвали наряд. Они же утверждали, что певец был пьян.

На месте происшествия полицейские обнаружили 45 гильз, а также изъяли четыре патрона и сигнальный пистолет. После этого артиста доставили в полицейский участок. На допросе певец уверял, что просто развлекался: стрелял по воронам, сообщают "Вести. Дежурная часть".