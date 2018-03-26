Почему? Расследование трагедии в Кемерове - в "Прямом эфире"

Почему произошла трагедия в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня"? Почему не сработали системы пожаротушения и сигнализации? Почему были закрыты пожарные выходы? Как торговый центр вообще проходил проверку пожарной комиссии?

Какие версии случившегося рассматриваются в текущий момент? Обсуждение и свое расследование возможных причин трагедии – в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

Пожар в торговом центре в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта, около 16 часов дня в детском батутном зале на четвертом этаже и стал стремительно распространяться по зданию.

Многочисленные очевидцы подтверждают: не сработали системы предупреждения и тушения пожара, а пожарные лестницы были заблокированы.

Говорят, что жертв пожара гораздо больше – по официальным сведениям, погибли 64 человека. В МЧС это опровергают.

Известно, что в одном из залов кинотеатра находился целый класс: детей привезли из сельской школы в кино, и 5-классники оказались заблокированными в помещении.

Они звонили родителям, прощались с ними, медленно задыхаясь от угарного газа. Люди гибли, выпрыгивая из окон горящего здания. Сообщается, что одной из погибших стала родственница кемеровского губернатора Амана Тулеева.

Трагедии могло бы не быть, если бы в здании были соблюдены правила пожарной безопасности, были открыты пожарные лестницы, и четко сработала охрана.

При этом на сайте торгового центра еще неделю назад посетители писали о запахе дыма (возможно, из-за плохой вытяжки), запутанной системе входов и выходов и плохой работе охраны.

Кроме того, говорят, что за пожарную безопасность и сигнализацию в здании отвечал человек, не имеющий специальной подготовки — повар по образованию, а пожарные выходы закрыл как раз один из сотрудников ЧОПа.

Жительница Кемерова Марьяна Лебедева чудом спаслась из горящего здания. Она рассказала, что в момент пожара находилась на четвертом этаже в тренажерном зале.

По ее словам, тренер попросил всех покинуть помещение, люди из бассейна выбегали в купальниках, халатах, шлепанцах. По ее словам, к основному выходу было не пройти из-за ужасного задымления.

По словам Марьяны, их вывел охранник: из тренажерного зала был отдельный выход вниз. Правда, внизу открыть дверь получилось не с первого раза. Однако, говорит женщина, тренеры и охранник сработали очень оперативно, благодаря этому они спаслись.

Еще один очевидец трагедии — Оксана Соколова — проходила стажировку в мебельном салоне на третьем этаже. Она рассказала, что сначала сотрудники магазина не поняли, из-за чего началась паника.

А затем пошел дым сверху, который вскоре заполнил все помещение. Пожарная сигнализация при этом, по ее словам, не сработала.

Другой очевидец — Даниил Плют – вспоминает, как вдруг погас свет, эскалаторы перестали работать, люди бежали, громко кричали, падали, а один подросток на его глазах выпрыгнул из окна.

Между тем, владелец здания Денис Штенгелов, проживающий в Австралии, готов предложить пострадавшим по миллиону рублей. Но не он ли истинный виновник того, что здание находилось в столь плачевном состоянии и плохо управлялось?

Свидетельства очевидцев и попытки понять и разобраться, кто виноват и почему произошла воскресным вечером эта чудовищная трагедия, — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".