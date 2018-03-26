Украина задержала российский сейнер в Азовском море

Владелец судна "Норд" расценивает как незаконные действия пограничной службы Украины по задержанию сейнера под российским флагом в Азовском море.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в крымской компании "Рыболовецкий колхоз имени первого мая".

Там возмущены действиями украинских морских пограничников, назвав их "противоправными, опасными для жизни и безопасности граждан РФ".

Экипаж сейнера составляет 10 человек. Запасов еды россиянам хватит на трое суток, воды — на шесть, топлива — на пять.

Украинцы задержали "Норд" в акватории Азовского моря и доставили в порт Бердянск.