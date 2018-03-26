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Пожар в кемеровском ТЦ 1 минута назад

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26 марта 201818:24

Сборная России сыграет с французами в траурных повязках, матч начнется с минуты молчания

Петр Ковалев/ТАСС

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Товарищеский матч между сборной России по футболу и командой Франции начнется с минуты молчания в память о погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Встреча пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе.

Кроме того, российские футболисты выйдут на матч с черными траурными повязками на плечах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что встречу посетят около 50 тысяч болельщиков.

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