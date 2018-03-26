Против террористов бросили танки и реактивную артиллерию. В Ленобласти стартовали масштабные учения

Более 2 тысяч военных, около 700 боевых машин, а также армейская авиация приняли участие в тренировке на полигоне Лужский, что в Ленинградской области. Основная задача – научиться блокировать и уничтожать незаконные бандформирования, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Главную роль в учениях играет мотострелковая бригада. Однако с воздуха ее поддержат ударные вертолеты Ми-35 и многоцелевые Ми-8АМТШ "Терминатор". На финальном этапе, который начнется в середине недели, помогать пехоте будут еще и танки Т-72 последней модификации Б3. Плюс артиллерия, то есть самоходные гаубицы "Мста-С", буксируемые пушки "Нона-К", реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган" и "Смерч".