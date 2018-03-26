Пожар в Кемерове будут расследовать 100 следователей

Более сотни следователей по особо важным делам и криминалистов будут расследовать пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Следственную команду сформировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Пожар в четырехэтажном торгцентре произошел 25 марта. По последним данным, погибли 64 человека. Уже опознаны 23 погибших. Для опознания большинство жертв пожара понадобится генетическая экспертиза.

Очаг возгорания находился на верхнем этаже четырехэтажного здания, сообщает РИА Новости. Здесь располагались кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров. Затем произошло обрушение конструкций здания на площади 500 квадратных метров. Сейчас разбираются завалы. Практически полностью разобраны крупные конструкции.

13 пострадавших от огня и дыма госпитализированы. В тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик, который выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы спастись от огня. Его родители и младший брат погибли. Всего за медпомощью после пожара в "Зимней вишне" обратились 53 человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело пот трем статьям Уголовного кодекса России — 109 ("Причинение смерти по неосторожности"), 219 ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

"Серьезные нарушения были допущены, как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы", — пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Допрошены по делу и задержаны четыре человека. Среди задержанных руководитель обслуживавшей торговый центр управляющей компании и сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.