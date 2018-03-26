Страшная авария на Ленинградке: угон или все-таки гонка?

Массовое ДТП на Ленинградском шоссе: в районе съезда в сторону аэропорта Шереметьево столкнулись пять машин. Два человека пострадали. По словам очевидцев, аварию спровоцировал водитель BMW, который решил "поиграть в шашечки" на высокой скорости.

В сторону центра Москвы из области тянется многокилометровая пробка, в сторону области — тоже пробка. ДТП почти растащили, но движение пока не восстановилось. Место аварии присыпали специальным реагентом: на дороге разлилась бензин.

Картина ДТП страшная, но, к счастью, никто не погиб. Столкнулись три легковые машины и две фуры. Пострадали два человека. У водителя одной из фур травмы несерьезные, а вот водителя белой BMW увезли на скорой.

Автомобиль — всмятку, на лобовом стекле — следы огнетушителя. После столкновения машина загорелась, двери заблокировало. Пострадавшего доставали через заднее стекло. По словам других участников ДТП, именно он и спровоцировал аварию.

— Выскочил поперек, его занесло, с заносом ушел в фуру. Он был зажат, его достали и увезли на скорой помощи в больницу. Пострадали только два человека: водитель фуры и водитель BMW.

— Шашечками, да, он обгонял. Ну — он себя вел неадекватно, я так скажу просто.

Как говорят, очевидцы, мужчина в возрасте около 30 лет ехал с большой скоростью, на дороге вел себя неадекватно. По нашей информации, автомобиль ему не принадлежит.

— Пока что еще не известно, он был за рулем, не он был за рулем. Утром встали — машины нету! Понимаете, мне тоже позвонили. Мы вообще без понятия!

"По предварительным данным, водитель автомашины BMW не справился с управлением и совершил выезд на дорогу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем. В свою очередь, грузовой автомобиль также выезжает на полосу встречного движения и происходит столкновение еще с другим грузовым автомобилем. Машина BMW после удара отлетает и происходит столкновение еще с двумя легковыми автомобилями", — рассказал врио заместителя командира 4 СБ ДПС ГИБДД по г. Москве Александр Рудковский.

Полиция начала административное расследование. На месте работают сотрудники ЦОДД и дорожной инспекции. Одну полосу движения заняла фура — у нее оторвало кабину. В машине перевозили воду, бутылки рассыпались по дороге. Сейчас дорожные службы освобождают проезжую часть.