Президент "Зенита" Фурсенко избран в исполком Ассоциации европейских клубов

Сергей Фурсенко, который является президентом санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит", избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов (ECA).

Выборы в исполком организации прошли 26 марта в Риме на встрече генеральной ассамблеи ECA, сообщает ТАСС. Организация представляет интересы футбольных клубов на европейском уровне.

Кроме того, Фурсенко в Италии посетил нападающего Александра Кокорина, который продолжает восстанавливаться после травмы.