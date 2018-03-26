Корейцы создали антистрессовые наушники, в которых нельзя слушать музыку

Представители корейской компании Fuman выпустили огромные антистрессовые наушники Nirvana, которые, вопреки названию, не имеют никакого отношения к музыке. Единственный звук, который можно услышать с помощью этого гаджета – белый шум, сообщает The Verge.

Все дело в том, что в наушники встроены трубки для массажа ушей. Это единственная функция Nirvana, которая, по словам производителей, обеспечивает пользователю гаджета "успокоение и ощущение комфорта".

Деньги на производство уникальных наушников фирма собирала с помощью краудфандинга. В настоящий момент сумма, необходимая для старта массового производства уже собрана. До конца апреля инновационный гаджет можно приобрести за 180 долларов.