Последние данные по жертвам пожара в "Зимней вишне": 64 погибших, 6 пропавших без вести

64 погибших, 6 пропавших без вести. Таковы последние данные о жертвах страшного пожара в Кемерово. 13 человек после пожара в торгцентре "Зимняя вишня" госпитализированы, еще 40 человек получают медпомощь амбулаторно. В сгоревшем здании продолжают работать спасатели. Прорабатываются все возможные версии кроме теракта, сообщает телеканал "Россия 24".

Сейчас опознаны уже 23 погибших. Утром 27 марта начнутся генетические экспертизы. Как отметил министр чрезвычайных ситуаций Владимир Пучков, верхний, четвертый этаж здания расчищен уже на 70 процентов. Основные очаги тления ликвидированы, но в некоторых точках все еще сохраняется температура порядка 200 градусов. Уже известно, что сгоревший торговый центр снесут. По делу о пожаре задержаны 5 человек. В их числе — охранник, который, предположительно, отключил пожарную сигнализацию, когда она сработала.

"На данный момент задержано и допрошено пятеро подозреваемых, — пояснила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. – В их числе – технический директора компании-собственника здания, арендатор помещений, в котором предположительно находился источник возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся пожарной сигнализацией, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре, отключил систему оповещения. Продолжаются опросы свидетелей, очевидцев и потерпевших. Организована работа по получению образцов для проведения ДНК-экспертиз. Следствием уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям. Они были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Более того, оказалось, что даже черные выходы были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях".

Кроме того, тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерове ничем не подтверждается и не соответствует действительности, отмечает Следственный комитет в своем Telegram-канале. Следственный комитет добавляет, что с первых минут расследования уголовного дела регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания.

"В соцсетях также активно обсуждается информация о том, что тела погибших отдают близким лишь на условиях подписания некой "бумаги о соблюдении секретности". Подписание подобного рода документов предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством и продиктовано, прежде всего, интересами потерпевших. В то же время это не является основанием или препятствием для проведения процедуры опознания и выдачи тел погибших", — разъясняет Следственный комитет.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В воскресный вечер в здании развлекательного центра было много детей.