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26 марта 201819:22

СМИ: глава КНДР прибыл с визитом в Китай
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китайскую народную республику.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои информированные источники. Детали визита – не приводятся.

Японское информационное агентство Киодо Цусин, ссылаясь на дипломатические источники, отметило, что неназванный представитель Северной Кореи, возможно высокопоставленный член руководства страны, находится с визитом в Пекине, куда он прибыл 26 марта на поезде.

Именно это средство передвижения предпочитал использовать в поездках отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором неоднократно посещал Китай.

Северокорейский лидер покинул территорию своей страны впервые с 2011 года.

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