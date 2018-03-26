СМИ: глава КНДР прибыл с визитом в Китай

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китайскую народную республику.

Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на свои информированные источники. Детали визита – не приводятся.

Японское информационное агентство Киодо Цусин, ссылаясь на дипломатические источники, отметило, что неназванный представитель Северной Кореи, возможно высокопоставленный член руководства страны, находится с визитом в Пекине, куда он прибыл 26 марта на поезде.

Именно это средство передвижения предпочитал использовать в поездках отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором неоднократно посещал Китай.

Северокорейский лидер покинул территорию своей страны впервые с 2011 года.