В центре Грозного горит многоэтажка

В центре Грозного, на проспекте имени Ахмата Кадырова, горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома. Тушением занимаются 12 пожарных расчетов. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Как сообщили "Интерфаксу" в главном управлении МЧС России по Чеченской республике, пожару присвоен второй уровень.

Территория вокруг дома блокирована. Причины возгорания выясняются.