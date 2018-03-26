Российский иллюстратор получил премию Андерсена

Российский художник Игорь Олейников стал лауреатом Международной премии Ханса Кристиана Андерсена, которую раз в два года вручают лучшим авторам и иллюстраторам детских книг. Заседающее в итальянской Болонье жюри отметило "стиль, школу и страсть", присущую работам россиянина, сообщает Publisher Weekly.

"У этого выдающегося иллюстратора получается лучше многих вдохнуть жизнь в книги. Он создал целую серию неповторимых персонажей", — заявили судьи.

Олейников начал карьеру как художник-постановщик в "Союзмультфильме". Он участвовал в создании знаменитых мультфильмов "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Путешествие муравья", а также иллюстрировал журналы "Трамвай", "Миша", "Куча мала" и "Улица Сезам".

С 2008 года Игорь Олейников занимается книжной иллюстрацией. Полюбоваться работами мастера можно в онлайн-галерее.

Лауреатом в писательской номинации премии Андерсена в этом году стала японка Эйко Кадоно.