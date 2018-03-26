В Строгине открыли современное общежитие для бойцов Росгвардии

В столичном районе Строгино бойцам Росгвардии вручили ключи от нового общежития. Суперсовременный комплекс площадью в сто тысяч квадратных метров оснащен всем необходимым как для комфортного проживания, так и для тренировок, занятий спортом и отдыха сотрудников.

— Здесь кухня, все здесь уже для проживания есть, холодильник, все работает.

Свою будущую квартиру Алексей Лимонов сегодня видит в первый раз. Сотрудник Росгвардии ждал новоселья несколько лет и теперь заметно волнуется, с трудом подбирая слова.

— Ремонт, ковролин, шторы очень красивые. Мебель комфортабельная. В общежитии, конечно, не такая была.

База в районе Строгино рассчитана на две тысячи сотрудников Росгвардии. Ее строительство стало самым крупным инвестпроектом московской программы "Безопасный город".

Два самых крупных объекта базы — 17-этажные казармы. Сотрудники Росгвардии будут жить здесь вместе со своими семьями, а главное — в непосредственной близости от работы, что, конечно, повысит боеготовность всех подразделений.

Символические ключи от базы сотрудникам Росгвардии вручил лично мэр Москвы Сергей Собянин.

"Закончено строительство одного из крупнейших комплексов для Росгвардии. Комплекс для постоянного и временного проживания, около 100 тысяч квадратных метров благоустроенных, комфортных площадей. Здесь можно жить, и здесь оказываются бытовые услуги, можно питаться, заниматься спортом. Это один из самых современных комплексов в нашей стране", — сказал мэр.

Городок ОМОНа в районе Строгино считается одной из лучших в России базой сил специального назначения. Она оснащена всем необходимым не только для проживания, но и для занятий спортом. Новый бассейн, центр кинологической службы, учебно-тренировочная полоса, тренажеры и залы для единоборств.

"Это первый для Росгвардии столь масштабный проект, который мы осуществляли при непосредственном участии городских властей. Здесь и двухуровневая подземная стоянка, здесь и магазины, и спортивный зал, прачечные. Я вас поздравляю с этим приобретением!" — сказал директор Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ — главнокомандующий войсками Национальной гвардии РФ Виктор Золотов.