Посольство РФ предложило выбрать, какое из американских консульств в России следует закрыть

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генеральное консульство в Сиэтле.

Министерство иностранных дел России уже заявило, что ответ будет симметричным.

В Twitter посольства РФ в США предлагается проголосовать, какое из американских консульств в России следует закрыть — во Владивостоке, Екатеринбурге или Санкт-Петербурге.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide