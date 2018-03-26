Посольство РФ предложило выбрать, какое из американских консульств в России следует закрыть

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генеральное консульство в Сиэтле.

Министерство иностранных дел России уже заявило, что ответ будет симметричным.

В Twitter посольства РФ в США предлагается проголосовать, какое из американских консульств в России следует закрыть — во Владивостоке, Екатеринбурге или Санкт-Петербурге.

US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 26, 2018

26 марта США, Канада, Украина и 14 стран ЕС — Хорватия, Германия, Франция, Дания, Нидерланды, Польша, Италия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Румыния, Швеция — объявили о том, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Кремль сожалеет о высылке, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что ссылка на "дело Скрипалей" не имеет никакой реальной подоплеки, а Москва предпримет зеркальные меры в ответ.

При этом в отношении Вашингтона "зеркальный ответ" на высылку из США 60 россиян может обойтись американскому посольству потерей 200 аккредитаций.