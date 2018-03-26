Дидье Дешам: сборная России – хорошая команда, матч с бразильцами это доказал

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам поделился мнением об игре российском команды и рассказал о сильных сторонах наших футболистов. По словам специалиста, сборная России – хорошая команда, и последний матч с бразильцами, несмотря на поражение, это доказал.

"Этот товарищеский матч имеет значение, мы хотели провести здесь встречу и посмотреть на здешнюю температуру, — рассказал Дешам, которого цитирует ТАСС. — Российская команда обычно выбирает похожую схему в три защитника и проводит быстрые атаки. Нападающий Александр Кокорин травмирован, но есть прекрасный полузащитник Денис Глушаков, он опытный. Это хорошая команда, и последний матч, несмотря на поражение, это доказал".

Матч пройдет 27 марта на стадионе "Санкт-Петербург". Встречу посетят около 50 тысяч болельщиков. Сборная России выйдет на игру с траурными повязками, а перед матчем состоится минута молчания в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове.