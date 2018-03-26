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Пожар в кемеровском ТЦ 20 минут назад

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26 марта 201820:21 Александр Балицкий

Трагедия в Кемерове: огонь в ТЦ не могли потушить 16 часов

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64 погибших и 53 пострадавших — таков трагический итог страшного пожара в одном из торговых комплексов Кемерова. Огонь вспыхнул днем 25 марта, в воскресенье, именно тогда, когда в центр обычно приходит больше всего людей. И многие из них, в том числе дети, в это время находились на последнем этаже, в развлекательном центре. Огонь распространялся стремительно. МЧС разбирает завалы, а следствие выясняет, почему людей не удалось оперативно эвакуировать из здания. Соболезнования родным и близким погибших выразил Владимир Путин. Президент также дал поручения, касающиеся ликвидации последствий пожара и оказания помощи пострадавшим.

На скамейках перед сгоревшим торгово-развлекательным центром — стихийный мемориал. Весь день сюда несут живые цветы и детские игрушки, ведь среди погибших — дети. Беда, которой в Кемерове никогда не было, стала для многих слишком близкой и слишком личной.

Первые кадры с камер наблюдения: посетители спокойно ходят по торговой галерее, но считанные секунды — и паника. Еще через секунду — и все вокруг заволакивает черным едким дымом. Кромешная тьма. Те, кто в тот момент в закрытых помещениях, любым способом пытаются вырваться.

Масштаб бедствия становится понятен практически сразу. Ведь это было воскресенье. А "Зимняя вишня" в Кемерово — одно из главных мест отдыха: кафе, аттракционы, мини-зоопарк, детские игровые комнаты, три кинозала, в одном из них, возможно, и произошло возгорание.

В кинозалах — много детей, самое начало школьных каникул. И как рассказывают те, кто был там, внутри сеансы даже не прервали. "Обычно, когда пожар, свет в кинозале включают, а тут даже свет не включили, просто орать стали, — рассказывают очевидцы. — Мы в кинозале сидели, нас с сеанса вытащили".

Но многие двери, говорят, вовсе оказались заблокированы. Как действовать в такой ситуации, посетителям торгового комплекса никто не подсказал. "Не сработала ни сигнализация, ничего вообще — никаких оповещений, вообще ничего не было, — говорит один из посетителей ТЦ. — Уже на первом этаже еле слышна была сигнализация, когда уже все выходить начали из здания".

Большинству посетителей удалось выбраться. И совершенно незнакомые люди помогали друг другу — выводили малышей, успокаивали их. Но те, кому дым и огонь отрезали путь к спасению, выпрыгивали из окон. Иван и Саша — вместе с ними еще человек десять — сейчас даже не помнят, откуда в тот момент у них появились одеяла и ковры. Они растянули их, чтобы люди, которые оказались в огненной ловушке сверху, могли прыгать.

Спасатели боролись с огнем почти 16 часов. Но даже сегодня еще оставались участки с сильнейшим задымлением, и где температура зашкаливала. Работать в таких условиях — колоссальный риск для жизни и угроза оказаться под новыми обрушениями.

Все время, пока спасатели метр за метром обследовали торговый центр, списки погибших только росли. Сейчас официально подтверждают гибель 64 человек. 11-летний Сережа — в кинотеатре он был с родителями и младшей сестрой, когда начался пожар, прыгнул вниз: за его жизнь врачи борются до сих пор. А сам он еще не знает, что вся его семья погибла.

Трагедия сплотила весь Кузбасс. С самого утра у пунктов переливания крови — огромные очереди. Олеся тоже была там. И очень надеялась, что встретит того самого мужчину, который накануне вывел из огня ее дочку Полину.

Следственный комитет изучает все детали. И главное — как соблюдались требования пожарной безопасности. Задержаны 4 человека, в том числе и руководители управляющей компании, что обслуживала развлекательный центр.

Для родных и близких тех, кто числится пропавшими без вести, рядом со сгоревшим торговым центром — прямо в школе — пункт временного размещения. Там с людьми работают психологи. О выздоровлении тех, кто в больницах, молятся священники. В память о жертвах трагедии кемеровчане зажигают свечи. Но скорбит не только Кузбасс, где объявлен траур, — скорбит вся Россия.

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