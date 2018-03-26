Предсказуемая непредсказуемость театра абсурда: Запад подтолкнул Москву на жесткий ответ

14 стран Евросоюза, а также США и Канада вслед за Лондоном заявили о высылке российских дипломатов из-за дела о предполагаемом отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери. И если в случае с ЕС речь идет и незначительном сокращении штата российских диппредставительств, то США объявили персона нон-грата сразу 60 дипломатов. Кроме этого, в Сиэтле будет закрыто российское консульство.

В российском посольстве в Вашингтоне предполагали, что США присоединятся к демаршу Великобритании. Но американцы явно захотели возглавить это движение. Закрывают генконсульство в Сиэтле, 60 дипломатов из России должны покинуть США в недельный срок — это вторая по масштабу высылка за всю историю отношений Москвы и Вашингтона.

В 8 утра наш посол Анатолий Антонов был приглашен в Госдеп. Замгоссекретаря Уэсс Митчелл, ссылаясь на так называемое дело Скрипаля, объявил о беспрецедентных шагах Америки. 46 человек, работающих в посольстве России в Вашингтоне объявлены персона нон-грата. Это более половины российской дипломатической миссии в американской столице.

Еще 12 человек должны покинуть российское постоянное представительство при ООН и 2 сотрудника — генконсульство в Нью-Йорке. Всего 60 человек, которых в Госдепе и в американских СМИ называют исключительно разведчиками. Госдеп составил и передал пофамильные списки.

- Насколько это болезненный удар по посольству? И как дальше будет организована работа посольства?

"У нас уже есть печальный опыт действий в кризисной ситуации. Это очень серьезный удар по количественному и качественному составу российского посольства. Я выразил очень жесткий протест в отношении неправомерных действий Соединенных Штатов Америки. Я подчеркнул, что все, что делают Соединенные Штаты Америки — они рушат то небольшое, что еще осталось в российско-американских отношениях. Я добавил, что вся ответственность за последствия от слома российско-американских отношений лежит на США.

Это интервью посол Антонов дает на фоне российских флагов, висевших на российских дипломатические зданиях, которые уже были захвачены американцами. В 2017 году люди в штатском заняли российское генконсульство в Сан-Франциско, резиденцию консула и торгпредство в Вашингтоне. Теперь американская сторона потребовала закрыть генконсульство в Сиэтле. Там российской собственности нет, для дипмиссии арендуют помещение, но этот шаг означает, что на западном побережье США вообще не остается российского дипломатического присутствия. И российским гражданам и рядовым американцам для решения консульских вопросов придется лететь на другой конец страны. В ходе телефонного брифинга анонимный высокопоставленный сотрудник Белого дома подтвердил, что все эти меры по высылке российских дипломатов и закрытию генконсульства одобрил президент США Дональд Трамп.

"Это решение, к которому президент [Трамп] был причастен с самого начала, которое он лично принял после нескольких встреч со своей командой на минувшей неделе, и он был проинформирован о ведущейся подготовке [к оглашению решений американской стороны] в уикенд. Это совершенно [точно] его решение", — заверяет источник.

А ведь еще на прошлой неделе в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным Трамп, казалось, подавал сигналы на улучшение отношений.

- Как, вы полагаете, будет строиться работа с американской стороной теперь, учитывая недружественные шаги? И понимает ли американская сторона последствия своих действий?

"То, что касается политики нынешней администрации, это предсказуемая непредсказуемость. Могу сказать одно. Вашингтон ничего кроме силы не понимает. Ответ должен быть адекватным. Но считаю, даже как гражданин РФ, оставлять без ответа такие провокационные шаги нельзя", — подчеркнул российский посол в США Анатолий Антонов.

Тем более, что в декабре 2016 года прямо под Новый год Вашингтон уже высылал 35 дипломатов, а сотрудникам, которых Москва планировала отправить взамен, Госдеп не дал разрешения на въезд. То есть, речь идет о намеренном и планомерном сокращении российского дипломатического присутствия в США. Как показали все последние случаи высылки и закрытия диппредставительств в США и в России, спираль взаимных санкций очень легко начать раскручивать и очень сложно остановить. Москву вынуждают отвечать и ответ, судя по всему, будет жестким.

Отношения России и Германии до сих пор обходились без публичной высылки дипломатов. Но мотивируя этот беспрецедентный шаг, новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас явно не утруждал себя серьезным анализом происходящего вокруг происшествия в Солсбери, он продемонстрировал готовность играть в этом театре абсурда и по одному суфлеру.

"Российское правительство пока не дало ответы на ряд открытых вопросов, а также не продемонстрировало готовности сыграть конструктивную роль при расследовании покушения", — заявил глава германского Аусминистериум Хайко Маас.

На Родину будут отправлены четверо сотрудников посольства. По четыре дипломата высылают также Польша и Франция. Чехия и Литва — по три, двоих — Дания, Испания, Италия, Нидерланды и по одному Латвия, Румыния, Финляндия, Швеция и Эстония. Не входящая в ЕС Албания высылает двоих дипломатов.

Без приглашения, но с утроенным энтузиазмом выступила Украина, которая высылает 13 сотрудников посольства. У киевского режима, вероятно, будет еще шанс проявить усердие, потому что, как дал понять председатель Евросовета Дональд Туск, новые санкции на подходе.

"На прошлой неделе Евросоюз самым жестким образом осудил нападение в Солсбери. Евросоюз согласился с заявлением правительства Великобритании о том, что весьма вероятно, что это Россия несет ответственность за случившееся. Мы приняли решение отозвать посла в России для проведения консультации. И как следствие, решение Евросоюза, принятое на прошлой неделе – согласованно отреагировать на действия России. Уже сегодня 14 государств, входящих в ЕС, приняли решение выслать российских дипломатов. Дополнительные меры не исключаются в ближайшие дни и недели", — заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Неожиданного нет. В российских посольствах были готовы к такому повороту. Судя по комментариям, неприятно другое — в европейских демократиях царицей доказательств становится higly likely и hohe Wahrscheinlichkeit — высокая вероятность.

"Не дожидаясь проведения даже полноценного расследования, поддаваться на эту грязную британскую провокацию мы считаем абсолютно неуместным. И попытки объяснить это какой-то солидарностью ЕС – тоже не имеют под собой никакой реальной почвы. Солидарность может быть в борьбе с реальными угрозами, а не в поддержке грязных инсинуаций", — заявил посол России во Франции Алексей Мешков.

"Мы очень сожалеем, что нам никаких доказательств не предъявляется. Опять звучит знаменитая фраза о высокой доле вероятности вины российской стороны", — выразил сожаление российский посол в Германии Сергей Нечаев.

Министр иностранных дел Германии сообщил, что санкции не дались его стране безболезненно. Обвинения, выдвинутые Британией в отношении России, именно в Германии вызвали серьезные сомнения и споры. Маас здесь рискует поссориться с партией. Решение о высылке дипломатов глава фракции социал-демократов Рольф Мютцених назвал преждевременным и необоснованным.

Тем не менее, европейская санкционная мысль не дремлет: в качестве следующего шага СМИ рассматривают политический бойкот чемпионата мира по футболу. Хотя готовность Германии, считающейся фаворитом, поддержать это начинание — выглядит очень сомнительной.