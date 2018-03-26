Народный трибунал в Донецке начал расследование преступлений Киева

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Ситуация в Донбассе 5 минут назад
Народный трибунал в Донецке начал расследование преступлений КиеваЧитайте нас в Telegram
В Донецке начал работу Народный трибунал по расследованию военных преступлений в Донбассе. На первое заседание приехали пятеро потерпевших от действий украинских силовиков. Каждый день здесь будут выступать мирные жители, ставшие жертвами обстрелов и диверсий.
Это заседание Донецкого суда уже назвали "Народным трибуналом". Список обвиняемых, в котором большинство ныне действующих украинских чиновников возглавляет президент страны Петр Порошенко.
Адвокат потерпевших, сам вместе с семьей прятавшийся от обстрелов ВСУ в подвале, подчеркивает — налицо именно уголовные преступления.
"Здесь вещественные доказательства в рамках международного права. Большая часть материалов уже передана в международный суд", — рассказал Сергей Кожемякин, адвокат.
Зал полон. В первых рядах — свидетели. У Светланы Резай под обстрелами украинских военных погиб муж. Ее рассказ — со слезами на глазах — еще одно документальное свидетельство преступлений украинских властей.
Более 6 тысяч мирных жителей Донбасса погибли под обстрелами украинских силовиков. Четыре года войны, которую иначе как гражданской здесь не называют. Все происходящее документировано. Следствие разделено на 6 направлений. Насилие, грабежи, разбой, убийства и террористические акты.
Обвинения высшим украинским чиновникам предъявлены по многим статьям уголовного кодекса Украины. Петра Порошенко обвиняют в геноциде собственного народа и пропаганде войны, которую начал и продолжает Киев.
"Было много крови, много погибших. Почему киевская власть дала приказ бомбить центр Луганска? Считаю это большим преступлением против народа", — говорит Андрей Бажидай, житель Луганска.
Константин Мороз приехал из Луганска. Жизнь в некогда цветущем украинском городе, рассказывает нам, изменилась внезапно.
"Началось все с авиаудара. Привезли куски тел. Это были только гражданские — беременная женщина, семья — папа, мама, дочь"", — рассказал он.
Прямая телетрансляция из зала суда организована специально. Все, кто не смог попасть на первый день заседания, могут видеть происходящее в режиме реального времени.
"Мы работаем на много камер, ПТС. Народ Донбасса хочет справедливости", — пояснил Сергей Ромашко, режиссер телевидения ДНР.
Для оглашения всех свидетельских показаний в этом процессе потребуется далеко не одно заседание.
Уникальность процесса в том, что свидетели это, практически, все выжившие.
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