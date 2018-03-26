Провайдеров хотят обязать платить жильцам за свое оборудование

Провайдеров хотят обязать платить жильцам за свое оборудованиеЧитайте нас в Telegram
Москвичи смогут содержать своё жильё — за счёт провайдеров. Компании, предоставляющие кабельное ТВ, доступ к Интернету и сотовую связь, теперь будут обязаны платить владельцам квартир, в чьих домах они ставят своё оборудование. Такое решение принял Верховный суд России. Полученные деньги можно тратить на капремонт и обустройство придомовой территории.
Обычная крыша обычной многоэтажки — вся ощетинилась антеннами интернет-провайдеров и операторов мобильной связи.
В соседнем доме на крыше места вообще не осталось — устройства для передачи сигналов вкрутили на чердаке, в фасад здания. Стены подъездов опутали паутиной кабелей.
"Под видом лифтёров либо под видом слесарей проникают, устанавливают своё оборудование, тянут провода!" – возмущаются жильцы.
При этом мнения собственников квартир никто не спрашивает. Недавно Верховный суд напомнил: по Жилищному кодексу чердаки, подъезды и крыши являются общим имуществом всех жильцов.
"Любое решение по распоряжению имуществом будет легитимным только когда две трети собственников в многоквартирном доме или более будут за это решение, в противном случае – нет", — проинформировал Сергей Сахранов, представитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ.
Не только спрашивать разрешение, но и платить. Собственники квартир должны получать деньги за то, что в их домах устанавливают телефонное и интернет-оборудование.
Крышу высотки на Ярославской улице заняли крупнейшие операторы мобильной связи — на полученные от них средство, можно было бы существенно пополнить бюджет ТСЖ и сделать ремонт. Но коммерсанты заключать договоры отказываются.
"У нас переписка, а оборудование у них стоит вообще лет десять, и мы имеем право взять и отключить рубильник!" – говорит Ирина Каштанова.
А жители дома на Ленинградском шоссе, наконец, смогли заключить соглашение с провайдерами. Правда, никак не договорятся о цене — утверждённых тарифов за пользование общим имуществом — нет.
"Начинаем договариваться, но конечно, любая фирма практически не идёт на какие-то суммы, не говорю сумасшедшие, но хотя бы больше, чем они нам предлагают, но они нам предлагают просто минимум!" – делится эмоциями Галина Ильина, председатель ТСЖ.
А в доме в Красностуденческом проезде провайдеры уже платят около миллиона рублей в месяц. Управляющей компании. Вот только жильцы узнали об этом случайно. И теперь добиваются от коммунальщиков ответа — на что те тратят деньги.
"Я хотела бы знать видеть эти договора, которые заключены с ними! — требует женщина.
"Всё бросить и вам предоставить я не могу!" – отвечает Николай Вельмискин, директор управляющей компании "Тимирязевская".
На решение Верховного суда первыми отреагировали в Санкт-Петербурге. Там создана специальная межведомственная комиссия — сейчас она проводит ревизию жилых домов. В ближайшее время всех провайдеров обяжут получить согласие общего собрания жильцов на установку и обслуживание телефонного и интернет-оборудования.
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