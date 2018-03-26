"Великий комбинатор" закончил жизнь на остановке

Не стало человека, бывшего одним из символов эпохи 90-х. На троллейбусной остановке в Москве прохожие вызвали скорую неизвестному, которому внезапно стало плохо. Уже в больнице, где его так и не удалось спасти, пациента опознали как Сергея Мавроди, создателя крупнейшей в истории России финансовой пирамиды, который собирал в карман суммы, равные трети бюджета страны, манипулировал миллионами людей и даже грозил сменить власть России.

Создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды, великого махинатора, обманувшего миллионы россиян, на автобусной остановке на севере Москвы обнаружил случайный прохожий. Он же вызвал скорую. Сергей Мавроди жаловался на боли в сердце и слабость. Медики оказались бессильны.

Злой финансовый гений, без сомнения, стал лицом 90-х. Его портрет на билетах "МММ" обещал быструю прибыль тем, кто как и герои рекламы той грандиозной аферы, считали себя "не халявщиками, а партнерами". Начав с продажи пиратских видеокассет, Сергей Мавроди переключился на торговлю компьютерами, и на волне приватизации выкупал у населения ваучеры.

Золотой век "МММ" — 93-94 годы. "МММ" выпускает собственные билеты, похожие на настоящие российские купюры. Купив сегодня за тысячу — через неделю можно продать за полторы. Курс купли-продажи Мавроди устанавливал лично. К лету 94-го года их стоимость уже выросла в 127 раз. У всех были знакомые, которые смогли заработать на продаже билетов "МММ". Общее число вкладчиков в 94-м достигало 15 миллионов человек.

"Большая часть тех схем, которые он делал, формально закон не нарушали, — отмечает экономист Михаил Хазин. — Мавроди довел простоту своих схем до идиотизма. Простоту с точки зрения потенциального потребителя. Расчет Мавроди был именно на жадность, то есть еще чуть-чуть, еще денечек — и в какой-то момент все рухнуло".

О том, что такое финансовая пирамида, в России 90-х знали единицы. А с экранов телевизоров такие понятные и простые персонажи хвастались покупкой новых сапог, шубы и квартиры. Так появился народный герой Леня Голубков. На рекламу "МММ" Мавроди тратил миллионы долларов. "Деньги для него были не главным, — говорит актер, исполнитель роли Лени Голубкова Владимир Пермяков. — Главное для него были проекты. Поэтому люди верили, у меня и до сих пор спрашивают, купил ли я сапоги жене, шубу, дом в Париже".

Пузырь "МММ" лопнул летом 94-го. Мавроди арестовали, предъявив обвинение в уклонении от уплаты налогов. Одни вкладчики его проклинали, другие требовали освободить. Уже в тюрьме Мавроди умудрился зарегистрироваться кандидатом в депутаты Государственной думы, и выйдя на свободу, выборы выиграл, получив неприкосновенность. Через год его лишили мандата и объявили в международный розыск.

Задержать его удалось лишь в 2003-м. Все это время, как оказалось, он спокойно жил в Москве. Три года следствия, и в 2007-м Мавроди получает 4,5 года тюрьмы, но этот срок к тому моменту он уже отсидит. Комбинатор снова на свободе. Реанимировать "МММ" Мавроди пытался несколько раз. Но прошлой славы добиться не удалось.

В последние годы злой гений возводил свои пирамиды подальше от родины — Африка. Китай, Индия, Юго-Восточная Азия. Все, что осталось после Мавроди, — миллионы обманутых, поверивших в легкие деньги, его видеоролики, где он в характерной позе (руки за головой) рассказывает об очередной гениальной схеме обогащения, и билеты "МММ", которые в Интернете сегодня продают по 100 рублей.