Пожар в центре Грозного потушен

Пожар в многоэтажном доме в центре Грозного потушен. Жертв нет. Это подтвердил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, сгорела только крыша здания, все квартиры целы.

Как уточняет РИА Новости, горел чердак многоэтажки по адресу: улица Ахмата-Хаджи Кадырова. Все службы работали на месте — МЧС, Росгвардия, МВД, Минздрав, представители мэрии Грозного. Свыше 200 человек были эвакуированы.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Причины возгорания выясняются.