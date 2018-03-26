Карякин сыграл вничью с Со, позволив Каруане выйти в лидеры турнира претендентов

Российский шахматист Сергей Карякин в 13-м туре турнира претендентов, который в эти дни проходит в Берлине, не смог обыграть американца Уэсли Со. Встреча завершилась вничью. Сергей Карякин набрал 7,5 очков и делит второе-третье места с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

Фабиано Каруана из США сумел одержать победу, играя белыми фигурами, над армянином Левоном Ароняном. Таким образом, у американца стало 8 очков и он оказался единоличным лидером на турнире претендентов.

Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами уступил Шахрияру Мамедьярову на 39-м ходу. У россиянина осталось 6,5 баллов и он потерял шансы побороться за победу на турнире. Еще один шахматист из России Владимир Крамник в этим минуты продолжает играть с китайцем Дин Лижэнем.

27 марта состоится последний тур. На победу в турнире претендуют Фабиано Каруана, Сергей Карякин и Шахрияр Мамедьяров.