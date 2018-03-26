Кемерово: из-под завалов сгоревшего ТЦ извлечено 60 тел

Из-под завалов кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" извлечено уже 60 тел погибших, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Согласно последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, среди погибших много детей.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело. В регионе с 27 марта объявлен трехдневный траур.

Следователи уже обнаружили, что торговый центр работал с многочисленными нарушениями. Так, пожарные выходы были заблокированы, а пожарную сигнализацию отключил один из охранников. Он сейчас задержан, как и ещё четверо подозреваемых.