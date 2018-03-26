Правительство РФ выделило 76 миллионов рублей семьям пострадавших в Кемерове

Кабинет министров России выделил 76 миллионов рублей на выплату единовременного пособия гражданам, пострадавшим в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.

Как передает ТАСС, членам семей жертв пожара будет выделено по 1 миллиону рублей на каждого погибшего. Люди, получившие в результате пожара, вред своему здоровья получат единовременное пособие в

размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

По последним данным, в результате трагедии погибли 64 человека, в том числе, немало детей, 6 числятся пропавшими без вести. 13 человек были госпитализированы, еще 40 пострадавших получают медицинскую помощь амбулаторно.