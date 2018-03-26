Ивелин Попов помог сборной Болгарии обыграть Казахстан

В венгерской Фельчуте на стадионе "Панчо Арена" состоялся товарищеский матч между сборными Болгарии и Казахстана. Болгарские футболисты оказались сильнее своих оппонентов, победив соперника со счетом 2:1. Один из мячей у победителей забил футболист "Рубина" Ивелин Попов.

Болгары вышли вперед еще в первом тайме. На 23-й минуте Ивелин Попов с пенальти открыл счет в этом матче. После перерыва казахстанские футболисты сумели отличиться: мяч забил Еркебулан Тунгышбаев. Однако в самой концовке матча Николай Бодуров установил окончательный счет в матче, принеся победу болгарам.

Как известно, сборные Болгарии и Казахстана не смогли отобраться на чемпионат мира 2018 года, который нынешним летом пройдет в России.