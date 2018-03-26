Мария Захарова: в мире ведется тотальная русофобская кампания

На сегодня не остается никаких сомнений, что за провокацией в Солсбери стоят мощные силы, которые находятся в США и Великобритании. "Все остальные страны ЕС просто проявили солидарность", — заявила в эфире программы "60 минут" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Целый ряд стран ЕС солидаризировался с Лондоном, выразил ему политическую поддержку и заявил о высылке российских дипломатов.

Вместе с тем Захарова напомнила, что Великобритания вышла из ЕС и не является членом Евросоюза. Великобритания же потребовала солидаризироваться все страны Евросоюза — при том, что выходит оттуда сама.

"Люди, которые там живут, совершенно забыли, что с этими решениями им жить и дальше, а Великобритания, когда завершит переговоры по "Брекзиту" и выторгует себе максимальные преференции, их покинет. С кем же солидаризировались сегодня страны ЕС?" — недоумевает Захарова

По ее мнению, Великобритания закладывает мину долгосрочного действия под все страны Евросоюза, которые начинают проводить антироссийскую политику. Ведь поссорив Евросоюз с Россией, Англия оставит его "связанным по рукам".

"Палочная дисциплина, которая действует в ЕС, ничего не решает. ЕС — это красивая витрина для общения, за которой стоит мощнейшая махина Североатлантического альянса", — подчеркнула Захарова

"Мало того, основная задача — демонизация России. И то, что мы сейчас видим, — долгосрочная оголтелая тотальная русофобская кампания", — констатировала она.

Представитель МИД РФ заверила, что по каждой стране, выславшей наших дипломатов, будут приняты ответные меры.