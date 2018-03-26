Германский суд продлил арест Пучдемона

Участковый суд в немецком городе Ноймюнстер (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) продлил срок содержания под стражей бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона, который был задержан 25 марта на севере Германии. Об этом сообщил старший прокурор Георг Гюнтге.

Как уточняет ТАСС, органы правосудия будут изучать вопрос его экстрадиции в Испанию. На рассмотрение дела об экстрадиции может уйти до 60 дней.

Карлес Пучдемон был задержан в ФРГ на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Верховный суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии.