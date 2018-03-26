Восточную Гуту покинули более 25 тысяч человек

Свыше 25 тысяч человек смогли покинуть Восточную Гуту через гуманитарный коридор в районе сирийского населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

Об этом, как передает министерство обороны России, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По его словам, 26 марта из Восточной Гуты вышли 523 человека.

Евтушенко также рассказал, что под контролем возглавляемого им подразделения в районе населенного пункта Арбил по гуманитарному коридору продолжается вывод боевиков группировки "Фейлак ар-Рахман" и членов их семей.

По словам генерала, в ходе второго дня гуманитирной операции этот анклав покинуло 5453 человека.