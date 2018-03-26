Канцлер Австрии: Вена останется мостом для общения России с Западом

Австрия — нейтральная страна, подчеркнул канцлер Себастьян Курц. Вена не собирается высылать российских дипломатов на фоне скандала с отравлением бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Австрия рассчитывает на поддержание каналов общения с Россией, подчеркнул Курц.

При этом Себастьян Курц оговорился, что Вена поддерживает четкую декларацию Есропейского совета о высылке российских дипломатов. Евросоюз ранее отозвала из Москвы для консультаций посла ЕС в России Маркуса Эдерера, напоминает ТАСС.

Из-за "дела Скрипаля" не намерена высылать российских дипломатов София. Болгария не меняет своего решения, заявили в болгарском МИД.

О высылке российских дипломатов объявили 14 стран Евросоюза, США, Канада, Украина и Албания. Так они продемонстрировали свою солидарность с Великобританией, которая в 2019 году Евросоюз покинет.

Лондон расследует дело об отравлении 4 марта 2018 года в Солсбери нервно-паралитическим веществом 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что они отравлены газом "Новичок". Без предъявления каких-либо доказательств причастности к отравлению Москвы, Лондон выслал из Великобритании 23 российских дипломатов. США выслали 60 российских дипломатических сотрудников, которых в Вашингтоне иначе как шпионами не называют. 13 российских дипломатов выслала Украина. Остальные страны ограничились высылкой от одного до четырех россиян.

Москва свою причастность к отравлению категорически опровергает. А вот вопросов к США и Великобритании становится все больше. Формулу некоего отравляющего вещества ещё в 1999 году в США опубликовал российский перебежчик Вил Мирзоянов, а в химической лаборатории "Портон-Даун в 8 километрах от Солсбери в начале марта проводились учения по спасению отравившихся нервно-паралитическим газом. Скотленд-Ярд заявил, что Скрипали были отравлены веществом А234. Им оперативно был предоставлен антидот. Иначе они бы не выжили. Впрочем, Лондон категорически отказывается делиться с Москвой какой-либо информацией об отравлении российской гражданки Юлии Скрипаль, а также предоставлять российскому консулу возможность хотя бы увидеть россиянку.