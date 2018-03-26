Задержан охранник, отключивший систему оповещения в "Зимней вишне"

Задержан сотрудник ЧОП, который при получении сигнала о пожаре в кемеровском торговом центра "Зимняя вишня" отключил систему оповещения. По последним данным, в огне погибли 64 человека, большинство из которых — дети.

Как сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, всего на данный момент задержаны и допрошены пятеро подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

Трагедия в Кемерове произошла днем в воскресенье, 25 марта. В торговом центре "Зимняя вишня" загорелась детская игровая комната на четвертом этаже здания. Посетители в панике бросились к выходам, однако многие из них оказались заблокированными. Погибли более 60 человек, большинство из которых – дети и подростки. Десятки человек пострадали. С 27 марта в Кемеровской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

На сегодняшний день это один из самых крупных пожаров в новейшей истории России после трагедии в самарском УВД (1999 год), в доме престарелых в Краснодарском крае (2007 год) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год).