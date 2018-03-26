Исландия приостанавливает дипломатические контакты с Россией

Правительство Исландии проинформировало посольство РФ в Рейкьявике о том, что временно приостановит двусторонние контакты с Россией на высоком уровне. Кроме того, руководители Исландии также не посетят чемпионат мира по футболу.

Как сообщил ТАСС посол России в Исландии Антон Васильев, министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор Тордарсон изложил позицию правительства Исландии в связи с ситуацией вокруг атаки на наших граждан в Солсбери 4 марта: Исландия до прояснения ситуации временно откладывает весь двусторонний диалог на высоком уровне с руководством России.

В официальном заявлении исландского правительства говорится, что власти страны приняли решение "проявить солидарность с Соединенным Королевством и западными странами, присоединившись к скоординированному ответу на "химическую атаку в английском Солбери", которая была "грубым нарушением международного права, угрожающим безопасности и миру в Европе".

Ранее ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке десятков российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Сергей Скрипаль и его дочь отравились 4 марта 2018 года у торгового центра в центре Солсбери. Их нашли на скамейке в 8 милях от лаборатории Портон-Даун, которая занимается исследованиями отравляющих веществ. Москва свою причастность к инциденту со Скрипалями категорически отвергает.