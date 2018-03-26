Небензя: высылка дипломатов РФ из миссии ООН – недружественный шаг США

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что высылка 12 российских дипломатов из миссии является очень досадным и недружественным шагом.

Как передает "Интерфакс", на вопрос журналистов, соответствуют ли действия администрации США двусторонним отношениям, Небензя ответил отрицательно.

Он подчеркнул, что российский посол РФ в США Анатолий Антонов выразил протест в Госдепартаменте в связи с действиями руководства Белого дома.

Постпред также сообщил о своем протесте государственному департаменту, отметив, что нет никаких доказательств о причастности России к отравлению в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

26 марта, под предлогом причастности Москвы к этому инциденту администрация президента США Дональда Трампа приняла решение выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Из них будут высланы 46 дипломатов, работавших в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке и 12 из постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке.

На Смоленской площади пообещали ответить зеркально.