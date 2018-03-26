Власти Исландии бойкотируют чемпионат мира в России

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Футбол-2018 52 минуты назад
26 марта 201822:32
Власти Исландии бойкотируют чемпионат мира в РоссииЧитайте нас в Telegram
Власти Исландии не приедут нынешним летом на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах России. Таким образом, исландские чиновники присоединились к бойкоту Великобритании из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Исландские власти не посетят чемпионат мира по футболу в России этим летом", – цитирует сообщение на официальном сайте исландского правительства "Спорт-экспресс".
Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство рассмотрит вопрос о непосещении чиновниками и другими официальными лицами мирового футбольного первенства.
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