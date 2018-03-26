Власти Исландии бойкотируют чемпионат мира в России

Власти Исландии не приедут нынешним летом на чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах России. Таким образом, исландские чиновники присоединились к бойкоту Великобритании из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Исландские власти не посетят чемпионат мира по футболу в России этим летом", – цитирует сообщение на официальном сайте исландского правительства "Спорт-экспресс".

Напомним, что ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство рассмотрит вопрос о непосещении чиновниками и другими официальными лицами мирового футбольного первенства.