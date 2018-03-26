В Подмосковье загорелся реабилитационный центр для несовершеннолетних

В поселке Реммаш в Московской области загорелась кровля социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в главном управлении МВД по Подмосковью.

Там сообщили, что пожарные оперативно потушили возгорание. Из здания было экстренно эвакуировано 24 человек, из них 18 несовершеннолетних. Никто не пострадал в результате ЧП.