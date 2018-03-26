Почему Европа высылает дипломатов, а европейцы едут в Россию

Граждане Европы могут быть самостоятельны в своих желаниях, а европейские политики – нет.

События последних дней со всей очевидностью демонстрируют раскол в европейском обществе между теми, кто заседает в Брюсселе и берёт на себя ответственность выступать от лица свих народов, и теми, кто ждёт от власти вовсе не такого отношения к России, как демонстрируют отдельные политические лидеры.

Европейские столицы одна за другой спешат продемонстрировать свою преданность североатлантическому руководству и выказать наибольший пиетет, опередив соседей демонстрацией готовности высылать российских дипломатов, как того хочется Лондону, а значит и Вашингтону.

В списке за британской благодарностью и европейские "лидеры", такие как Франция или Германия и страны, чья независимая позиция давно уже разменяна на тонкий ручеёк кредитов и толстый поводок военного присутствия североатлантического альянса.

И те и другие выглядят жалко. Одни, потому что не смогли найти в себе смелость заявить о самостоятельной позиции, прикрывшись. Другие – в силу своего экзальтированного стремления казаться самыми преданными исполнителями воли иностранного руководства.

Франция, Германия и Польша высылают по 4 дипломата, Чехия и Литва по 3 человека, Дания -2, Латвия и Эстония — по одному дипломату, а Украина, пользуясь случаем, решила выслать 13 человек. США также завили о намерении выслать в общей сложности 60 дипломатов.

Российский МИД конечно уже отреагировал. В своём заявлении министерство выразило решительный протест в связи с высылкой российских дипломатов.

"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в городе Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в так называемом "деле Скрипалей" и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации", — гласит заявление российского МИД.

Ответ в практической плоскости тоже, вряд ли заставит себя долго ждать.

В то же время граждане Евросоюза регулярно дают понять всем, в том числе властям собственных стран, что их не устраивает то отношение к России, которое им старательно навязывают с экранов и в прессе.

Дошло даже то того, что в Нидерландах, имеющих репутацию страны с едва ли не самыми выраженными антироссийскими настроениями, образовалось издательство, которое намерено выпускать газету, в которой бы рассказывалось о реальной ситуации в других странах.

И свой первый выпуск газета De Andere Krant посвятила России. Согласно комментариям главного редактора, такой выбор объясняется только одним, а именно тем, что в отношении России информация, которую получают жители Голландии наиболее искажена.

Выпуск о России разошёлся тиражом в 50 тысяч экземпляров, и спрос не удалось удовлетворить. Достаточно добавить, что выпуск о США ещё только в планах.

Впрочем, те, кого не удовлетворяют новости, получаемые из СМИ, могут сами получить ответы на свои вопросы из первых рук.

Турпоток в Россию ежегодно растёт. Даже из Великобритании в минувшем году к нам приехало больше туристов, чем годом ранее. А текущий год, не смотря на все старания Лондона, наверняка вновь поднимет планку, в том числе и за счёт футбольных болельщиков.

Фанаты "Манчестер Юнайтед" прекрасно помнят прошлогодний приём в Ростове-на-Дону и тёплые одеяла, которые им раздавали при входе на стадион. Эти одеяла намного убедительнее, чем речи парламентских снобов.