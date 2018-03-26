В Испании задержана самая разыскиваемая Европолом преступница

В понедельник, 26 марта, полиция Каталонии задержала в испанском муниципалитете Виланова-и-ла-Желтру подозреваемую в отмывании денежных средств и торговле наркотиками. Об этом представители правоохранительных органов сообщили на своей странице в Twitter.

По данным полицейских, имеется три ордера на арест женщины. Пока стражи порядка не уточняют имени задержанной.

Как отмечает издание El Pais, речь иде о Тане Вареле, которая в настоящее время считается "самой разыскиеваемой Европолом женщиной". Она – единственная представительница слабого пола, фигурирующая в списке 70 самых разыскиваемых полицией Евросоюза людей.

Таня Варела находилась в бегах с 2011 года, передает ТАСС.