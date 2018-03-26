Детей из реабилитационного центра в Подмосковье после пожара разместили в школе

Детей, которые были эвакуированы после пожара из реабилитационного центра в Сергиево-Посадском районе, разместили в соседней школе. Об этом СМИ сообщили представители центра.

Ранее сообщалось, что более 20 пациентов реабилитационного центра для несовершеннолетних эвакуировали в Сергиево-Посадском районе Московской области после того, как произошло возгорание на крыше здания.

Пока не уточняется, в течение какого времени дети останутся в школе. Предполагается, что они проведут там ночь, передает РИА Новости.