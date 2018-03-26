Голландцы без Промеса разгромили сборную Португалии

Сборная Нидерландов в товарищеском матче не оставила шансов португальской команде. Встреча прошла в швейцарском Каруже на стадионе "Стад де Женев". Голландцы победили со счетом 3:0. Спартаковец Квинси Промес остался в запасе. Игрок "Локомотива" Мануэл Фернандеш отыграл весь матч за португальцев.

Судьба встречи была решена еще в первом тайме, когда голландцы отправили три безответных мяча в ворота соперника. На 11-й минуте счет открыл Мемфис Депай. Райан Бабель на 32-й минуте увеличил преимущество своей команды. А перед самым перерывом Вирджил ван Дейк снял все вопросы о победителе.

Во втором тайме Жоау Канселу получил вторую желтую карточку, и сборная Португалии доигрывала матч в меньшинстве. Криштиану Роналду не смог ничем помочь своим партнерам в этой встрече.

Напомним, что португальцы попали на чемпионат мира по футболу. В группе "В" они сыграют с командами Испании, Марокко и Ирана. Сборная Нидерландов не сумела отобраться на мировое первенство.